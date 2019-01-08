Американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk 7 января провел разведку у берегов Крыма

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В понедельник, 7 января, была произведена очередная воздушная разведка у берегов Краснодарского края и Крыма при помощи беспилотника ВВС США.

Такие разведывательные полеты гигантский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk совершает регулярно. Базирующийся на американской военной базе Сигонелла на острове Сицилия стратегический летательный аппарат способен находиться в воздухе до 30 часов. Полет выполняется обычно на высоте 16-17 тыс. м. Длина аппарата составляет 13,3 м, размах крыльев – 35 м. Взлетная масса беспилотника составляет 15 т.

7 января беспилотник около 3 часов курсировал вдоль побережья Краснодарского края и Крыма. В воздушное пространство он не заходил (как это, к примеру, было 7 ноября 2018 года, когда он пролетел над Крымом).

Перед этим беспилотник около 7 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе а также вдоль Ростовской, Воронежской и Белгородской областей.

Аппаратура, которой оснащен аппарат, позволяет вести съемку местности на расстоянии до 200 км. Таким образом, находясь над линией разграничения в Донбассе, аппарат просматривает территорию вплоть до Ростова. За сутки может быть получено изображение 138 тыс. кв. км.

Кроме указанного беспилотника, воздушная разведка в этом же регионе часто проводится при помощи американских самолетов RC-135 и патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon. Нередко проводятся совместные полеты нескольких аппаратов.