Душевность Путина попала на видео: Президент заботливо успокоил расплакавшуюся девочку

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Во время посещения Санкт-Петербурга Владимир Владимирович заметил в толпе плачущую девочку. Президент не растерялся и успокоил малышку по отечески.

В ходе визита главы России в Северную столицу, у него было запланировано посещение Петропавловской крепости. Президента там уже встречали жители Санкт-Петербурга, которые хотели сфотографироваться с главой государства. После того, как Владимир Владимирович завершил запланированную встречи и сел в автомобиль, он заметил девочку, которая горько плакала в толпе.

Президент России, несмотря на большую занятость и плотный график визита, все же подошел к ребенку, который рассказал ему о том, что так огорчило малышку то, что она не успела сфотографироваться с Путиным. Владимир Владимирович был сам расчуствован и по отеческий успокоил девочку. После этого долгожданное фото было сделано, а толпа жителей Санкт-Петербурга была ошеломлена такой душевностью президента.

После того, как ребенок остался счастлив, Владимир Владимирович продолжил свой визит по Северной столице. Напомним, во время визита в Санкт-Петербург Владимир Путин побывал на народных гуляньях в Петропавловской крепости и произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.