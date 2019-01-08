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У Великобритании, похоже, скоро появится повод опять незаслуженно обвинить Россию в отравлении семьи Скрипалей.

Согласно информации зарубежного издания, дом отравленных «Новичком» Скрипалей будет демонтирован частично для проведения специальной экспертизы. Известно, что в целом работы могут затянуться до 4 месяцев, и в первую очередь была снята крыша с самого дома и гаража. По данным британских следователей, ядовитое вещество было распылено на дверную ручку, после чего семья бывшего сотрудника ГРУ была госпитализирована.

Сообщается, что крыши помещений будут полностью сняты, а затем заменены на новые, предварительно покрыв их герметичными материалами. Правда, неизвестно, окажется ли снова Россия виновата, как это привыкла преподносить британская сторона. Эксперты-политологи убеждены, что даже демонтаж дома Скрипалей может быть использован как инструмент обвинения нашего государства в отравлении бывшего полковника. Есть большая вероятность, что при работе военной спецбригады могут быть найдены дополнительные псевдо-улики, которые Великобритания может попытаться использовать против РФ.

«Дело Скрипалей» давно не сходит из уст британских и российских политиков - несмотря на заявления дочери отравленного полковника о желании вернуться в Россию, девушка, по всей видимости, решила остаться в стране, которая едва не сгубила ей жизнь. Великобритания пытается муссировать данную тему в выгодном для себя свете, попутно обвиняя Россию в содеянном, хотя нет никаких доказательств, что наше государство имеет хоть какое-то отношение к этому делу, и подтверждается это отказом в помощи расследования отравления Скрипалей. Специалисты из РФ убеждены, что половина сведений, предоставленных британской стороной, являются сфабрикованными.

Поэтому, на ответ России об отсутствии улик, Великобритания действительно могла затеять демонтаж крыши дома, где проживали Скрипали - это даст возможность правительству страны обнаружить несуществующие доказательства, причастность к России которым невозможно будет проверить.