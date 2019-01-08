Ракета «Колибр» теперь имеет большую дальность полета

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Корабли ВМФ России будут оснащены новыми ракетами «Колибр», которые увеличили дальность полета в два раза. Теперь она может поражать цели на расстоянии двух тысяч километров и более.

Специально для кораблей и подводных лодок ВМФ России были разработаны новейшие ракеты «Колибр-М», которые имеют максимальную дальность полета 4,5 тысяч километров. На сегодняшний день известно, что данная ракета проходит научно-исследовательскую стадию тестирования. Финансирование разработки подобного вооружения проходило за счет Министерства обороны страны.

Напомним, что создание «Колибр-М» было одним из пунктов государственной программы вооружения, которая расписана до 2027 года. Сообщается, что передана флоту она будет не позднее срока действия данной программы.

Разработчики сообщили, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

Как известно, в настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр», которая имеет не большую дальность полета. Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении «Калибров», по некоторым данным, достигает 500 килограммов. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.