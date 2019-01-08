Ким Чен Ын просит помощи у Пекина и Москвы для «противостояния» Белому дому

Сегодня, 10:10

Северокорейский лидер Ким Чен Ын тайно прибыл с визитом в Китайскую Народную Республику для переговоров «тет-а-тет» с Си Цзиньпином об усилении союзнических отношений на фоне «санационных наказаний» США между КНР и КНДР, а также о вступлении в экономико-торговый союз с Китаем и Россией, которая также пострадала от западных санкций и эмбарго и заинтересована в информационном и торговом противостоянии с Соединенными Штатами Америки.

Подобное решение могло быть принято на фоне волнений из-за «смиренной и повинной» политики Ким Чен Ына по отношению к Госдепу и Корейской Республике сразу после переговоров с Дональдом Трампом. И если Трампа хотели номинировать на Нобелевскую премию мира «за урегулирование корейского вопроса», то лидеру КНДР пришлось держать ответ перед согражданами.

Дата приезда в Китай была не случайна, северокорейский лидер прибыл за день до своего дня рождения, чувствуя вспышку недовольства в своей стране. А все по причине приближения даты смерти своего брата Ким Чон Нама, убитого, по официальной версии, по заказу его брата Генерального секретаря Ким Чен Ына, в связи с чем авторитет высшего руководителя мог значительно пошатнуться перед своими гражданами.

На фоне нарастающей «агрессии» между Востоком и Западом, каждая страна начинает суетиться и искать себе союзника и Северная Корея не стала исключением. Если главные стороны противостояния Россия и США, то в противовес «капиталистическим собратьям» КНДР принимает сторону Кремля.