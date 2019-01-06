Советчицами Терезы Мэй заинтересовалась военная разведка Британии

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Дело о вражде двух приближённых к премьер-министру женщин уже на столе главы МИ-6.

Как сообщается, конфликт помощниц Мэй начался с последнего рабочего визита Дональда Трампа в Британию. Военная разведка государства была недовольна приездом гостя и настоятельно рекомендовала Терезе Мэй и королеве Елизавета не принимать американского президента и отменить встречу. Однако первая советчица Фиона Хилл якобы отмела все предупреждения и даже не передала сообщения разведки Мэй.

Другая советчика, Кэти Перриор, настаивает, что вообще не знала о предупреждениях СВР, а если бы знала, то посодействовала отмене визита Дональда Трампа. Перриор на брифинге прокомментировала скандал так: «Если расследование действительно имело место, то оно было довольно скучным, учитывая, что со мной никто не связывался, поэтому я полагаю, что меня не посчитали нужным пригласить».

Несогласованность между советчицами Мэй и их отказ прислушиваться к предупреждениям военной разведки заинтересовали главу МИ-6. Разбирательство уже началось, и помощницы британского премьер-министра уже дали первые комментарии по делу.