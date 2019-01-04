Китай показал «супер бомбу» - ответ Пекина на «мать всех бомб» США

Вчера, 23:37

В рекламном видеоролике, опубликованном на сайте государственного производителя оружия Norinco, смертельная бомба была сброшена бомбардировщиком H-6K на равнину, создав гигантский огненный шар и черный дым.

Согласно государственной газете Global Times, видео, сделанное в конце декабря, стало первым публичным показом самой мощной неядерной бомбы в стране.

Говорят, что массивная бомба, показанная на видео, является крупнейшим неядерным оружием Китая. Это оружие меньше и легче, чем произведенный в США воздушный взрыв GBU-43 / B Massive Ordnance. Военные эксперты заявили, что китайская бомба может уничтожить укрепленные наземные цели в радиусе 3000 футов (914 метров).

В апреле 2017 года, ведя войну с боевиками в Афганистане, американские военные сбросили девятитонное устройство на предполагаемый пещерный комплекс Исламского государства (ИГИЛ)* в Афганистане, сообщила New York Times.

Тогда американский боеприпас впервые был использован в бою. Испытание было охарактеризовано как успешное, но тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис отказался сообщить какие-либо цифры.

По мнению военных экспертов, китайское оружие меньше и легче своего американского аналога.

Судя по видео и размеру бомбового отсека китайского бомбардировщика H-6K, с которого сбросили бомбу, длина бомбы составляет приблизительно от 16 до 19 футов (от пяти до шести метров), по словам Вей Донгсу, базирующегося в Пекине военного аналитика.

«Мощный взрыв может легко уничтожить укрепленные наземные цели, такие как усиленные здания, бастионы и оборонительные укрытия», - сказал Вэй Global Times.

Бомба также может быть использована для расчистки зоны десантирования для войск на вертолетах, чтобы спуститься вниз, если область покрыта препятствиями, такими как леса, добавил Вэй.

Чтобы соответствовать американскому оружию, в России был разработан «Отец всех бомб», который больше по размеру и термобарический, то есть он использует газ для создания огромного огненного шара, а не ударной волны. Говорят, что эта бомба даже более мощная, чем американская версия.

Что такое «Мать всех бомб»?

GBU-43 - это оружие с GPS-навигатором, которое весит огромные 21 600 фунтов (10 тонн), согласно базе ВВС Эглина.

MOAB была разработана в 2002 году как замена для BLU-82 Daisy Cutter. Первоначально целью бомбы было оказать давление на бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Бомба была отправлена ​​на Ближний Восток в 2003 году, но не использовалась до апреля 2017 года, когда Lockheed Martin MC-130 Hercules сбросил устройство на предполагаемый пещерный комплекс Исламского государства (IS) в районе Ачин южной провинции Нангархар.