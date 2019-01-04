Сегодня, 17:50

Всё очень просто. Требуется лишь соблюдение определённых процедур. Они требуются, чтобы не создать угрозу прохождения судов в узком Керчь-Еникальском канале.

Таким образом, Крым озвучил условие прохождения украинских кораблей в Азовское море. При этом было обращено внимание киевских властей, что это требования обычных международных правил при прохождении водных пространств такого рода.

То есть, украинское «как захочу, так и буду», выглядит, по меньшей мере, провокацией. Заявление сделал Георгий Мурадов, являющийся вице-премьером правительства Крыма.

В то же время он отметил, что власти Украины ничего не хотят об этом даже слышать. Их заявления могут поставить под угрозу судоходство в акватории Керченского пролива. То есть, Киев в очередной раз желает лишь обострения и ничего более.

Однако, подчеркнул Мурадов, Россия не позволит никому ставить под угрозу свою безопасность.

Ранее Юрий Бирюков, известный лишь в качестве советника Порошенко сделал заявление (сложно сказать от имени кого), что Украина вновь готовится к новому проходу военных кораблей (?) через Керченский пролив. При этом на них, якобы, будут находиться международные наблюдатели.

Этот советник украинского президента высказал свою точку зрения, что у Киева есть право «беспрепятственного прохода из Чёрного в Азовское море и в обратном направлении».

Политологи уже напомнили, что ряд украинских депутатов. Не советников, а депутатов, неоднократно высказывались, что Украина вынашивает планы уничтожения Керченского моста. Очень уж он их унижает.