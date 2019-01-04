В сеть попали личные данные немецких политиков

Сегодня, 14:08

Хакеры решили немножно расшевелить немецкий политикум и выложили их личные данные в сеть. В открытом доступе теперь находится и переписка федерального канцлера Германии.

Сегодня 4 января появилась информация о том, что в сети в открытом доступе оказались все личные данные немецких политиков во главе с Ангелой Меркель. Таким образом группа хакеров решила поздравить общественность страны и дать им информацию к размышлению.

Также компьютерные террористы опубликовали письма, отправленные политиками с личной электронной почты, личные адреса и телефонные номера, а также служебную переписку, в том числе и письма канцлера Меркель. Сама она пока не прокомментировала данную информацию.

Расследованием инцидента, как отмечает издание, с утра пятницы занимаются Федеральное управление по информбезопасности, федеральные службы уголовной полиции и защиты конституции, однако на данный момент не установлено, кто именно стоит за хакерской атакой. Также отмечается, что на аккаунт, в котором были обнародованы данные политиков, подписаны 16 тысяч интернет-пользователей.

Установлено, что атаки продолжались до конца октября прошлого года. При этом точно не установлено, когда они начались и кто их организовал. При этом не исключается, что к нападениям причастны Россия и Китай. Кроме того, допускается возможность, что российская сторона сотрудничала с ультраправыми немецкими группировками.

Напомним, что ранеев Германии федеральное ведомство по защите конституции проинформировало о хакерских атаках, которые были совершены на электронную почту депутатов Бундестага, некоторые немецкие посольства и Бундесвер.