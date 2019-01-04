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Онкобольной мальчик из Черемхово, помочь которому просили Путина, может не перенести транспортировки.

Ранее 3-летнего ребёнка признали в качестве неизлечимого. Сейчас Владислав Шестаков получает лишь паллиативную помощь.

Онкобольной мальчик из Черемхово, помочь которому просили Путина, может не перенести транспортировки. Такие сведения предоставлены Еленой Голенецкой заместителем главы регионального Минздрава.

В Сети распространилась информация о том, что общественники занялись поисками транспорта и больниц, а также сопровождающих, чтобы оказать помощь ребёнку. Однако, готовых к этому реаниматологов не нашлось.

Голенецкая проинформировала, что медики Иркутской области обладают большим опытом по транспортировке пациентов, у которых тяжелейшие патологии. Однако, мальчик из Черемхово признан полностью нетранспортабельным. Перевозку он может просто не перенести.

Паллиативную помощь при крайне тяжёлом заболевании ребёнок получает в полном объёме. При этом его мать пока не сообщала, что намеревается выписывать сына из Черемховской горбольницы.

Заключение о нетранспортабельности пациента получены также от врачей Германии и Испании, которые ранее намеревались принять его на лечение. Ребёнок получает регулярное переливание крови и наркотические обезболивающие препараты.

Вероятно, это тот случай, когда бессилен помочь даже президент.