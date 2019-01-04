Сегодня, 10:35

В эфире одного из американских телеканалов полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о тактике, которую использовала армия страны в Сирии. Такие хитрые действия предпринимались для того, что бы поссорить Россию с ее союзниками в данном регионе

В эфире телеканала Fox News прозвучало громкое заявление американского полковника Дугласа Макгрегора. Военный в отставке заявил о том, что американцы долгое время разрабатывали план по дискредитации России в Сирии. Основной акцент делался на том, что бы рассорить Москвы с ее союзниками в данном регионе – Турцией, Ираном. По его словам, в северной Сирии находятся «десятки тысяч» турецких военных, которые готовы атаковать курдов-террористов в ответ на нападения на Турцию. Также полковник посчитал, что для сотрудничества русских, иранцев и турок «нет никаких причин в принципе».

Оказалось, что именно вывод войск США из Сирии, который произошел 19 декабря, и заставил сделать всех участников конфликта выбор между ключевыми сторонами. Представитель сирийских курдов назвал преждевременным решение о выводе войск США. Как заявлял президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен добить оставшиеся силы террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

Россию в Сирии «перехитрили» американские военные, но как события будут развиваться далее - время покажет.