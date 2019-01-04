Неожиданно: Арестованный в Москве «шпион» из США оказался подданным Великобритании

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Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан, как стало известно, оказался подданным Великобритании.

В ходе расследования задержания американского «шпиона», как сообщает The Times, посольство США в Москве связалось с британскими послами. В ходе уточнения статуса американца стало известно, что он имеет отношение к Великобритании и является подданным королевству. В данный момент рассматривается вопрос касательно консульского доступа к задержанному в Москве Уилану.

Стало известно, что арестованный родился в Канаде в семье британцев, после чего переехал в Америку. В данный момент в отношении Уилана возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по подозрению в шпионаже.