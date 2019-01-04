Провокация повторяется: Порошенко планирует второй заход в Керченский пролив и новое военное положение

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Президент Украины прекрасно знал все нюансы, которым стоит следовать при прохождении Керченского пролива, но проигнорировал их, что привело к захвату российскими пограничниками трех украинских кораблей. Однако одного военного положения для Порошенко, как и следовало ожидать, оказалось мало, и он намерен снова направить корабли в Керченский пролив.

До инцидента в Черном море корабли Украины следовали всем нормам прохождения границ вод Российский Федерации, но ради провокации президент Украины мог приказать морякам и сотрудникам СБУ, которые находились на судах, игнорировать требования пограничников. В результате такие действия вылились в объявление военного положения на Украине.

Однако такие меры должны были сыграть на руку Петру Алексеевичу, чтобы отсрочить выборы, намеченные на март 2019 года. Но его план не сработал и, по всей видимости, сейчас он готовит новую провокацию. Уже по «заезженной тропинке» Порошенко планирует направить в Керченский пролив новые корабли. Об этом стало известно от советника президента Украины Юрия Бирюкова. Он настоял на том, что украинские суда имеют право беспрепятственно проходить в водах Черного и Азовского морей.

Бирюков, практически открыто намекнул, что власти Украины не остановятся и продолжат провоцировать Россию, однако пострадает от этого только население Украины в любом случае.

«Мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет, заявил Бирюков. Мы и дальше будем это делать».

Видимо, по стратой схеме повторяется новая провокация, после которой на Украине может начаться второе военное положение.