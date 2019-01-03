Владимир Зеленский: В мою команду хотят уже почти 230 тысяч человек

Сегодня, 18:30

Шоумен заявил о своих планах поучаствовать в выборах президента Украины. Он объявил это перед самым Новым годом и сообщил, что не хочет видеть вокруг себя тех, кто ранее были в украинской политике.

Ответ не заставил себя долго ждать. На просьбу юмориста пошёл массовый отклик. Владимир Зеленский сообщил, что в его команду хотят уже почти 230 тысяч человек.

Пиар-ход, действительно, неплохой. Несмотря на то, что Зеленский пока не определился, какой будет его предвыборная программа, он уже рассказал о большом количестве «политических сторонников».

Каждого из них он считает важным и ведёт подсчёт их точного количества, который публикует в своём аккаунте в Facebook.

Видимо, Украина ещё не обхохоталась. Про кухарок, управляющих государством, это, даже по Ленину, не серьёзно. А уж на нынешних то вся Украина нагляделась. Только дорвавшись до власти, они незамедлительно стали её разворовывать в вышиванках и с патриотическими воплями.

Следовательно, идёт непростая политическая комбинация.