Армагеддон для Нибиру: Ракеты «Авангард» напугали не только США - мнение

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И очень большой вопрос, предназначается ли это гиперзвуковое оружие только для «возможного наземного противника». Тем более, что оно может летать в ближнем космосе и, соответственно, поражать цели, запущенные Планетой Х.

Пока что «Авангард» не сможет поразить саму Нибиру и сделать для неё настоящий Армагеддон. Это дело ближайшего будущего. Но то, что эти ракеты напугали не только США, является очевидным фактом.

Планета – Смерть стала отдаляться от Солнца по замысловатой спирали. Это свидетельствует о двух вещах. Она, действительно, является необычной и такое её движение свидетельствует о чём-то невероятном для неё, что произошло в последнее время.

Новогодний удар по Земле не состоялся. Зато перед этим был в очередной раз успешно испытан «Авангард». В чём здесь «фишка». Если бы Нибиру запустила крупный метеорит или несколько, а они взорвались бы в атмосфере нашей планеты – это одно. Если их поразят в безвоздушном пространстве – это совсем-совсем другое.

Есть повод «поразмыслить». В особенности, когда в строжайшей тайне держится мощность ядерного заряда этой гиперзвуковой ракеты. Нибиру могла почувствовать возможный «кердык».

Есть и ещё одна странность, связанная с разработкой этого, на самом деле, «прорывного» оружия. Проект «Авангард» двигался настолько трудно, что менее двух лет назад стоял вопрос о его полном закрытии.

Владимир Путин задал прямой вопрос его руководителю. Тот попросил ещё один шанс и получил его, и смог реализовать. Но лишь после того, как появилась Нибиру.

Огромный вопрос, столько неимоверного оружия за столь короткое время. Откуда? Здесь нельзя не упомянуть версию уфологов о том, что России в этом активно помогли лунные пришельцы, которым чужаки в зоне их влияния тоже не нужны. А РФ держит слово о том, что на Луну пока высаживаться не будет.

Ответ не вероятный, но иначе такой технологический прорыв пояснить трудно. США тупо и нервно курят. Вот только им порадоваться бы нужно. Россия, вероятно, намерена защищать не только себя, а и их родимых от космического нападения. На одной Земле живем. Если что, по всем «бабахнет». Тут не до политесов.

Однако Вашингтон с ужасающей тупостью продолжает утверждать, что мир на планете сохраняется именно благодаря США. У янки есть время подумать и стать намного сговорчивее. По крайней мере, на тот период, пока у них не появится нечто, чего даже Нибиру испугалась.