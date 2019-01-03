Сегодня, 15:14

Это поборники новой украинизации полуострова усмотрели в репортаже известного СМИ. Он посвящался тому, как празднуют Новый год в мире.

У официального Киева после этого началась настоящая истерика. По его мнению, уважаемый телеканал CNN отдал Симферополь России.

В репортаже был показан достаточно большой сюжет о России. В видеоряде, посвящённом ей, фигурировал и Симферополь. Именно как часть РФ.

Украинские СМИ тут же наполнились критическими замечаниями. Скандал вышел на уровень посольства Украины, находящегося в Вашингтоне. То обвинило CNN в том, что с помощью американского телеканала происходит «подыгрывание России».

Послы высказали надежду, что «друзья из CNN» станут «лучше проверять факты». А вот русским сценариям, продолжили поучать украинцы, следовать не стоит. Симферополь является украинским городом в оккупированном Россией Крыму.

Политологи уверены, что не стоит обвинять журналистов CNN в некомпетентности. Просто де-факто полуостров уже давно российский. Украинский язык там есть, украинцы по национальности, как и множество других – тоже. Вот только Украины там нет.

Попытки блокады со стороны Киева (водной, энергетической, продовольственной и так далее) – это было. Россия в то же время восстанавливает инфраструктуру полуострова, в которую Украина за весь период независимости ничего не вкладывала, предпочитая лишь брать.

Севастополь в книге рекордов Гиннеса уже давно указывается российским городом, а украинский МИД заверяет, что будет эту ошибку исправлять.

В ноябрьском отчёте МВФ экономика Крыма и Севастополя включена в состав данных о России. А чьих же ещё, не украинских же.