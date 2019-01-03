«Антиукраинская пропаганда»: Это причина высылки СБУ белорусского журналиста

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Очередной представитель прессы на себе познал «европейские ценности» Украины. Это политолог Павел Карназыцкий.

Причину высылки белорусского журналиста СБУ даже не стала особо выдумывать. Просто и монументально: «антиукраинская пропаганда».

Сообщение об это сделал Андрей Доманский, являющийся адвокатом белорусского журналиста. Юрист сообщил, что его подзащитному удалось лишь сообщить, что задержан, находится в неизвестном помещении, общение с адвокатом запрещено и последует депортация.

Согласно информации пресс-службы СБУ, Карназыцкий, являясь белорусским гражданином, якобы, жил на Украине нелегально. При этом, он, по мнению этого ведомства, занимался распространением ложной информации.

В частности она заключалась в том, что он сомневался в том, что в ДНР и ЛНР присутствуют войска «страны-агрессора». Также в упрёк поставлено, что его материалы публиковались в СМИ, которые подконтрольны этим республикам.

«Миротворец» спешно добавил белорусского журналиста в свои списки в качестве врага киевского режима.

Даманский сообщил, что его подзащитному ни разу не предъявлялись подозрения. Также в отношении него нет вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Видимо, продолжил адвокат, на Украине Конституция не действует. У людей отнято даже право на оказание правовой помощи. А, если «прокатит» на этот раз, то из страны может быть выдворен любой журналист, неугодный нынешней украинской власти.