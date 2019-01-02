Аксенов прокомментировал марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры

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1 января, в день рождения Степана Бандеры, в Киеве прошел уже традиционный марш. Сергей Аксенов высказался по этому поводу о «бандеровской идеологии».

Аксенов сказал, что нынешнее руководство Украины исповедует бандеровскую идеологию. Кроме того, он сообщил, что украинские националисты искали не самостоятельности, а «хозяина». Далее Аксенов называет уже марш «нацистским шабашом» и говорит, что на территорию Украины-Руси нацизм был занесен с Запада.

Идеологией Порошенко, скорее, можно назвать коррупцию. Ее он и возглавил, причем, вполне успешно. Кроме коррупции никакой идеологии он, похоже не продвигает.

А еще одним украинским националистом с «бандеровской идеологией», видимо, является премьер-министр Владимир Гройсман. Это было бы очень смешно – услышать утверждение о «бандеровце» Гройсмане.

Можно еще несколько слов сказать о марше так называемых националистов, организации «Национальные дружины». Эта организация принадлежит руководителю МВД Украины Арсену Авакову, этническому армянину, не говорящему вообще по-украински. Бедняга Аваков даже не понимает, что по-украински «Національні дружини» - означает в переводе «Национальные жёны». Так вот этих «Национальных жён» называть националистами только потому, что у них на футболках есть слово «национальные», тоже не совсем правильно.

Еще один участник марша – движение «Свобода» также финансируется олигархатом и выполняет задачи лишь по созданию телевизионной картинки.