Сегодня, 16:36

Руководство Атлантического совета сообщило приятную для Киева новость. В страну будет поставлено вооружение, которое выпущено 30 лет назад.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире радио «Радио Свободы» сообщил, что в Вашингтоне принято решение о поставке в Киев ракет «Гарпун». Первые экземпляры могут прибыть в Украину уже через 8-10 недель.

Дипломат сообщил, что такие действия станут жестким ответом на действия России в отношении украинских моряков. Предполагается также введение новых антироссийских санкций, которые не дадут развиваться ее экономике. В качестве очередных мер, направленных против России, можно было бы рассмотреть санкции в отношении крупнейшего банка страны, а также запрет на заход в порты Соединенных Штатов и Евросоюза судов под флагом РФ.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил о том, что украинская армия является «самой сильной» на континенте. При этом принятие националистического воинского приветствия должно было превратить ВСУ ни много ни мало в могущественнейшую армию мира. Тем не менее, от военной помощи из-за океана Киев отказываться явно не станет.

Крымский сенатор Сергей Цеков оценил заявление Джона Хербста и спрогнозировал, что американские действия могут окончательно испортить отношения между странами. Он отметил, что любая страна, которая оказывает помощь Киеву, находится на стороне Украины и одобряет то, что произошло в Керченском проливе.