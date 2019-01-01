Юморист Зеленский создаёт политическую партию без политиков для «уничтожения» Порошенко

Вчера, 19:37

Политическая партия комика-кандидата будет без политиков, что впервые для страны.

Многие украинские политологи в один голос утверждают, что жители страны оказались на таком уровне безнадёжности, что готовы теперь проголосовать за комика Владимира Зеленского. Выдвинув Петра Порошенко с эфира телеканала «1+1» Зеленский объявил о желании идти в президенты Украины. Выборы назначены на 31 марта 2019 года, а предвыборная кампания уже началась. Явными лидерами являются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. В первом случае, на выборы идёт уже знакомое всем лицо, бывший премьер-министр страны и политик, обвиняемый даже в госизмене в 2005 году. На счету у Юлии множество «грязных» дел, которые ей приписывают. Но Зеленского по-прежнему многие украинцы не воспринимают в серьёз. От безысходности жители страны готовы уже голосовать за кого угодно, чтобы вернуть хотя бы уровень жизни при бывшем президенте Викторе Януковиче.

Рейтинг действующего находится ниже, чем у лидера команды «95 квартал», бывшего КВНщика, который в 2014 году после присоединения Крыма к России в эфире передачи обливал грязью Владимира Путина. Теперь же он собирается наладить отношения с Россией. Причём действовать Зеленский планирует по такому принципу: сесть за стол переговоров, обсудить, у кого какие требования и найти «золотую середину», чтобы избежать войны и крови в Украине. Кандидат в президенты Зеленский обещает избавиться от коррупции и «уничтожения» Порошенко и для этого в его команду будут браться только лица, которых раньше не видели в Верховной Раде.

«Слуга народа» - фильм и одноимённая партия Зеленского постепенно набирают обороты, утверждают скептики, и в результате получится политическая партия без политиков. Также комик упомянул, что ему не так важно, на каком языке говорит человек, какого пола, религии, и только непричастность ранее к политике является главным требованием. Это объясняется тем, что Зеленский считает, что изменить страну можно только с честными людьми, обладающими совестью, а действующую власть к таковой он не относит.