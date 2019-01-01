«Принцесса Беларуси»: Лукашенко может скрывать внебрачную дочь-талант в Минске

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Девушка из провинции внезапно перебралась в Минск, участвует в мюзикле, периодически «мелькает» на телевидении и получает дорогие подарки от президента.

Александр Лукашенко занимает пост президента Республики Беларусь вот уже более 24 лет. За это время белорусы успели подробно изучить позицию, повадки и привычки главы государства, однако личная жизнь политика по-прежнему остаётся за завесой тайн. Как известно, до сих пор Александр Григорьевич официально состоит в браке с бывшей учительницей белорусского языка и литературы Галиной Лукашенко, однако, по утверждениям самого лидера Беларуси, с женой он не живёт с момента вступления в должность.

От этого брака у Лукашенко двое сыновей – Виктор и Дмитрий – которые занимают посты помощника президента и главы президентского спортивного клуба, соответственно. Вместе с тем с недавних пор общественности стало известно о внебрачном сыне Александра Григорьевича, Николае. Президент Беларуси признал его своим наследником несколько лет назад и с тех пор ребёнок постоянно сопровождает отца в его деловых поездках. В наличии у него сына, рождённого вне брака, Лукашенко не видит ничего предосудительного, о чём сам неоднократно заявлял.

В то же время Николай может быть не единственным внебрачным ребёнком Лукашенко. Несколько лет назад в прессе появилась информация, что Александр Григорьевич скрывает от общественности дочь по имени Лиза. Журналисты выяснили, что девочка, которой на момент публикации было около 10 лет, жила в посёлке Гервяты. Президент, по данным СМИ, регулярно тайно навещал «дочь» и помогал ей материально. Вместе с тем, в отличие от сына Коли, признавать наследницу не спешил. И вот, спустя время, «принцесса Беларуси», похоже, дала о себе знать.

Весной этого года Лукашенко провёл встречу с творческой молодёжью. Рядом с президентом оказалась молодая студентка Университета культуры и искусств – 19-летяя девушка по имени Елизавета. Внимание на неё обратила не только пресса, но и сам Александр Григорьевич. Во время встречи он внезапно заговорил со студенткой как с близким человеком и сделал ей необычный подарок. «Это специфическая ручка, с гербом, сделанная какой-то знаменитой фирмой, позолоченная. Это сувенирная ручка. Я такую подарил Си Цзиньпину, Путину, Назарбаеву. И теперь дарю тебе», — заявил Лукашенко.









Многие сразу же заподозрили в этом жесте неладное. Учитывая, что возраст девушки и имя полностью совпадают с данными незаслуженно забытой «внебрачной» дочери Лукашенко, можно предположить, что оказалась студентка Лиза рядом с Александром Григорьевичем не случайно. Здесь также обращает на себя внимание, что юная особа довольно быстро добилась успехов и смогла пробиться в столицу. В последнее время также Лиза всё чаще «мелькает» в эфире местных телеканалов, участвует в мюзикле, становится лауреатом многих престижных премий. Помимо прочего, в 2016 году Елизавета сдала централизованное тестирование по истории Беларуси на максимальный результат — 100 баллов. Есть мнение, что добиться этого ей, возможно, помог тайный покровитель, а именно Александр Лукашенко, который может скрывать внебрачную дочь-талант прямо в Минске.