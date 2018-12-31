Украинский эксперт: Расширение российских санкций приведёт к огромным убыткам Украины

Вчера, 23:40

В сумме они могут составить миллиард долларов. Помимо того, на Украине существенно возрастёт безработица.

Такой прогноз сделал украинский эксперт Михаил Погребинский. Он полагает, что расширение российских санкций, в ответ на принятые Киевом меры, приведёт к огромным убыткам для Украины.

Политолог отметил, что украинский экспорт в РФ в 2017 году составлял 4,921 млрд долларов. По итогам этого года ожидается его снижение на 7,1%.

На 2019 год прогнозируется общее падение экспорта Украины в РФ, примерно, на 20%. Это будет общий тренд 8% и 12% санкционное падение. Такие предположения украинский эксперт высказал в своём аккаунте в Facebook.

Совокупный убыток Украины лишь по этому направлению может составить в наступающем году миллиард долларов. Как следствие, отрицательное сальдо во внешнеторговой украинской деятельности резко возрастёт.

Помимо того, увеличится количество разорившихся предприятий, которые потеряют традиционные рынки своего сбыта. Это приведёт к массовому росту безработицы и ослаблению в отраслевой структуре экономики страны.

А её состояние в настоящий момент уже настолько плохое, что санкции России будут очень болезненными.