«Никаких понтов»: Пугачёва заявила, что Карцев отправился веселить Бога

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Примадонна подчеркнула, что больше таких артистов в России не появится.

На днях общественность потрясла новость о смерти известного юмориста Романа Карцева. 2 октября он ушёл из жизни после продолжительной госпитализации. По словам друзей и коллег Карцева, у него остановилось сердце.

Сегодня в Москве прощаются с известным сатириком. На церемонии присутствуют не только друзья и родственники Карцева, но и многие представители российской культуры. Среди тех, кто пришёл проводить юмориста в последний путь была и Алла Пугачёва, которая хорошо знала артиста. Примадонна отметила, что смерть Карцева стала большой потерей для всей России. Она подчеркнула, что у него был необыкновенный актерский талант.

«Он веселил нас, а теперь будет веселить Бога...» - с грустью сказала певица. Также Пугачёва отметила, что артистов такого уровня и калибра в России больше не появится. «У него не было никаких понтов, что сейчас очень модно», - заявила Примадонна. Во время речи у Пугачёвой на глаза навернулись слёзы.

Как известно, уроженца Одессы Романа Карцева похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Источники в окружении артиста отметили, что похороны пройдут в узком кругу.