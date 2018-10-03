Вчера, 22:47

Власти Российской Федерации обратили внимание на проблему низкого уровня рождаемости в стране. В связи с этим в документ «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года» были внесены и планы по увеличению уровня рождаемости.

В документе заявлено, что правительство будет бороться с поздним рождением младенцев. Какими же точно мерами будут завлекать женщину рожать пораньше пока неясно, но в документе указано, что это меры будут зависеть от колчества детей, которых уже воспитывает женщина. Весьма странно, учитывая то, что целью стоит побудить женщин рожать первенцев пораньше.

Правительство считает, что именно более раннее рождение первенцев поможет побороть низкий уровень рождаемости. Спорное мнение.

Повысить уровень рождаемости можно лишь помощью, которую правительство должно предоставлять молодым семьям. Проблема низкого уровня рождаемости и поздних первенцев заключается в страхе людей. Многие просто боятся, что если они заведут детей, то их просто не будет чем прокормить – вот чем вызвано падения уровня рождаемости.

Надеемся, что правительство не будет в принудительном порядке заставлять девушек рожать в раннем возрасте под давлением административного или уголовного наказания, как, например с призывом молодых парней в армию.