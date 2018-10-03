Бывшего военнослужащего ВМС США подозревают в отправке яда в Белый дом

Вчера, 21:36

Недавно в Пентагоне и в Белом доме были получены посылки, содержащие в себе рицин, являющийся ядовитым веществом.

В отправке яда в Белый дом подозревают бывшего военнослужащего ВМС США. Определить, кто же именно рассылал посылки с ядом удалось благодаря адресу отправителя, указаном на посылке.

Имя подозреваемого не оглашается, а так же известно, что такую же посылку получили в техасском офисе сенатора Теда Круза.

Скорее всего, если бы эти посылки действительно отправлял подозреваемый, чей адрес указан на посылках, то он был не отправлял их с адреса, где он проживает, ведь это слишком очевидная оплошность, которую сложно было не учесть.