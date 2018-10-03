Путин призвал не вмешивать его во внутренние дрязги в США

Вчера, 21:42

С таким обращением президент РФ выступил на пленуме, посвященному развитию энергетической промышленности страны.

Владимир Путин предложил обсудить вопросы энергетики, вместо того, чтобы обсуждать внутренние дела и политические «дрязги в США». Он отметил, что это может стать поводом для новых обвинений во вмешательстве России во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов.

Такие обвинения впервые прозвучали в 2016 году, после поражения в предвыборной гонке кандидата от Демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы сразу же усмотрели в победе Трампа «руку Кремля», а своего президента по сей день продолжают обвинять в сговоре с Российскими силовиками.

Все обвинения Россия отрицает и объясняет их внутренними процессами и борьбой в США.

Кроме заявления на РЭН, Путин также призвал Трампа в поисках виноватых в росте цены на нефть посмотреться в зеркало. По мнению главы государства, в стоимости газа для европейцев также виноваты политики ЕС.