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Российские, так называемые либералы, ориентирующиеся на запад и получающие гранты на пропитание оттуда же, 3 октября, буквально взорвались язвительным постами по поводу, официального одобрения президента России пенсионной реформы.

Владимир Путин вызвал гнев и оскорбительные комментарии российских «либералов», подписав закон о повышении пенсионного возраста до уровня ведущих европейских стран. Согласно утвержденному законодательством регламенту, со следующего года начнется повышение пенсионного возраста, разделенного на несколько временных этапов. Учитывая демографическою яму, образовавшуюся в результате Великой отечественной войны, унесшую жизни миллионов людей, проживавших на территории современной России, женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет.

В социальных сетях, которыми, как правило, пользуются достаточно молодые люди или школьники, адепты «секты Навального» возникло информационное цунами или выброс личных, но скудных мнений по этому поводу. Лишний раз «пнуть» Путина стало хорошей возможностью, несмотря на то, что большинство из пользователей или получают зарплату в конвертах, или нигде не работают. Тем не менее, «продвинутым пользователям» стоило бы слегка «погуглить», чтобы увидеть, что в Австрии, Великобритании, Италии, Норвегии, Израиле, Японии, пенсионный возраст начинается для мужчин от 65 лет и выше. В США пенсионное обеспечение начинается с 67 лет. Хотя все эти страны не потеряли в годы Второй мировой войны столько потенциальных родителей, как СССР.