Вчера, 22:16

Гудков является российским политиком и председателем Партии перемен. Дмитрий часто высказывает точку зрения по поводу различных политических событий в Российской Федерации. Свое мнение политик выкладывает обычно в Twitter или же на своем канале в Telegram.

В этот раз Дмитрий Гудков высказался об отставке Георгия Полтавченко. Политик сказал: « В отставке христианнейшего Полтавченко мне неинтересно, уедет он окончательно на Афон или нет.

Губернатор, который запомнился стадионом, поющим "губернатор- жлоб", интереса не вызывает, по мощам и елей. Важно другое.

Повторит Питер позор Москвы с имитацией выборов, или муниципальный фильтр все же будет отменен?

Останутся слова об этом только словами - или в Северной столице граждане сами выберут себе власть, а не получат очередного безликого назначенца? »

Именно кандидатуру будущего губернатора Санкт-Петербурга Дмитрия Гудков считает главноей темой для обсуждения.

Напомним, что сам президент России Владимир Путин посоветовал Георгию Полтавченко покинуть свой пост губернатора Санкт-Петербурга. Президент сказал, что Полтавченко лучше перейти в Объединенную судостроительную корпорацию, где он будет председателем совета директоров.

Новым губернатором Санкт-Петербурга Владимир Путин хочет назначит Александра Беглова, который уже стал доверенным лицом президента.

Очень сомнительно, что Георгий Полтавченко сможет отказаться от отставки с поста губернатора.