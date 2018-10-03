«Прочистил дорогу к посту президента»: Зеленский послал членов Верховной Рады

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Кандидата в президенты Украины возмутило отношение правительства к журналистам, и он решил ответить соответствующе.

На странице Владимира Зеленского в Instagram появилось видеообращение, адресованное как к обычным гражданам, так и к политикам. «Вчера в верховной раде Украины один из народных избранников послал на три буквы журналиста», - говорит в видеоролике кандидат в президенты. В качестве доказательств он показал видео, доказывающее правдивость его слов. Владимир решил ответить за всех представителей медиа и послал членов Верховной Рады. А также призвал своих подписчиков поддержать своеобразный челлендж.

Поклонники встретили публикацию Зеленского с позитивной стороны. Многие отметили, что Владимир оказался человеком, способным ответить действующему правительству не только за себя, но и за граждан. Пользователи Сети считают, что подобным поступком Зеленский прочистил себе дорогу к посту президента. Также поклонникам кандидата в президенты понравился челлендж, который они решили поддержать, и тоже обматерить верхушку власти.