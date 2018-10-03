Путин обвинил Трампа в повышении цен на нефть

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Президент России уверен, что лидер США манипулирует рынком топлива, чтобы получить преимущество в политической сфере.

В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что его последняя беседа с президентом США Дональдом Трампом была весьма результативной, однако, они не затронули несколько вопросов, которые теперь стоят в России на повестке дня. Одним из важнейших является вопрос о повышении цен на нефть и в том числе на топливо в целом по России. Впрочем, Путин заочно подготовил ответ на этот вопрос конкретно для Трампа. В данной ситуации он обвинил президента США в том, что тот пользуется механизмом вмешательства в рыночные отношения, чтобы получить некое преимущество в политической сфере, что в корне неверно по мнению лидера РФ.

«Если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, то я бы ему сказал, что "если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало"», - сообщил Владимир Владимирович.

Конфронтация между двумя государствами явно прослеживается, однако, она не такая яростная, как, к примеру, во второй половине XX века. Лидеры государств стремятся договориться между собой в некоторых вопросах, чтобы не развязался новый виток холодной войны, которая, по мнению экспертов, отнюдь не закончилась с прекращением существования Советского союза.