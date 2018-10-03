Гражданская супруга полковника Захарченко отправилась жить в США

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Источник близкий к Марине Семыниной сообщил, что женщина приняла решение о переезде на постоянное место жительства в США. Такое решение она приняла после ареста доверенного лица ее гражданского мужа Дмитрия Захарченко.

После того, как 9 сентября текущего года бал задержан полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко за получение взятки в особо крупных размерах, его гражданская жена Марина Семынина сразу начала доказывать, что ее мужа подставили и он абсолютно честен перед законом. После проведения расследования всплыли неоспоримые факты и доказательства его вины, которые заставили женщину занервничать и перестать давать какие-либо комментарии.

Сегодня 3 октября появилась информация о том, что Семынина с дочерью эмигрировали на постоянное место жительства в США. Чем было продиктовано такое спонтанное решение не понятно, ведь в правоте своего мужа она не сомневалась. Приближенные к семье Захарченко люди сообщили, что женщина стала бояться за свою жизнь и за ребенка, особенно после того, как был арестован человек, который являлся доверенным лицом полковника.

Такую информацию подтвердил и адвокат Семыниной Александр Карабанов, который сообщил, что промежуточным пунктом их пребывания станет Великобритания.

Правоохранители же уверенны, что находятся на правильном пути и распутают дело Захарченка до конца. Уже задержаны Валерий Маркелов, который является совледельцем компании РЖД «1520» и адвокат Бальцова. Которые сотрудничали сполковником около 10 лет и передали ему средства в размере более двух миллиардов рублей.

После бегства гражданской супруги Захарченко многие эксперты предположили, что она отправилась спасать активы, о которых еще не знают следователи.