«Опасные глобалисты»: Сменить власть могут «скрытые» правители – Сеть

Вчера, 23:21

Призвание глобалистов предвидит не только новые возможности для людей, но и ограничения о которых молчат эксперты.

Раздел Земли на государства обязал людей подчинятся правилам и канонам определенной территории. В замен люди получили социальные гарантии, общность и совместное дело. Однако в это время, люди одной нации стали заложниками цвета кожи или этнографии. В этом уверенны глобалисты. Согласно данным энциклопедического словаря, это приверженцы глобализма, глобализации. Соответственно этот термин означает процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Приверженцы такой позиции подчеркивают, что этот процесс больше объективный и естественный, чем спонтанный и неуправляемый. Однако политологи уверяют, что глобалисты опасные.

Это мнение основано на том, что «скрытые» правители могут сменить власть во всем мире. Подтвердить такую возможность могут ученые. По словам экспертов, быстрое и хаотичное перемещение людей на Земле может привести к войне или даже голоду. Аргументом называют вероятность того, что популярность некоторых городов и континентов вырастет, в итоге они исчезнут.

«Люди, как саранча, могут истребить любой континент, если переселение по странам не будет регулироваться», - говорит демограф.

В Сеть попало много сообщений об опасности правления глобалистов, поскольку они могу лишить любую и все страны самобытности, традиций и этноса.