Захарченко 10 лет ежемесячно получал от Маркелова по $150 тысяч

Вчера, 22:17

Валерий Маркелов является совладельцем компании-подрядчика РДЖ «1520», а также членом совета директоров АО «Росжелдопроект» и, естественно, что такой человек может очень просто испортить себе репутацию, что и случилось с Маркеловым.

Известно, что Захарченко ежемесячно получал от Маркелова по 150 тысяч долларов на протяжении 10 лет. Деньги начислялись в уплату за покровительство.

Началось все в 2007 году и закончилось только в 2016 году. За это время Захарченко успел заработать очень приличную сумму, которая превышает 2 млрд рублей.

Передача денег совершалась наличными и способ их передачи определял сам Захарченко.

Благодаря ходатайству, которое отправили в суд следственные органы, Белевцому и Маркелову была выбрана мера пресечения в видео заключения под стражу.

Напомним, что сам Захарченко недавно был убит взрывом в кафе с весьма ироничным названием «Сепар».