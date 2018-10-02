«Старый сценарий»: Киев вновь отверг идею запрета обстрелов жилых объектов в Донбассе - Грызлов

Вчера, 21:30

Порошенко получает выгоду от войны на территориях непровозглашенных республик, обеспечивая почву для новых выборов, говорит эксперт.

Киев вновь отверг идею запрета обстрелов жилых объектов в Донбассе. Об этом сообщил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. Авторы идеи обескуражены поведение украинской стороны, которая все больше подчеркивает нежелание идти на компромисс. Предложение получило одобрение у представителей ОБСЕ, России, представителей ДНР и ЛНР. Учитывая ответ соседнего государства было решено продолжить работу. Согласованы планы отвода сил в станице Луганской с 5 октября. Эксперты подчеркивают, что в следующий раз , а именно 16 октября, может состоятся очередной «тупик» в этой ситуации. Порошенко возможно умышленно затягивает и усугубляет процесс, чтобы получить основу для будущих выборов, говорят политологи.

«Старый сценарий» вновь испытывают люди Петра Порошенко, чтобы проверить будет ли действовать план президента. Если такие «ходовки» не будут одобрены сторонами, то украинцы могут готовить запасной план. Интересно, что донецкое и мариупольское направления до сих пор остаются козырями Порошенко. Дело в том, что на передовую военным поставляют минимум боеприпасов и продовольствия. Такой «кадр на ТВ» стал привычным для каждого гражданина Украины.

Однако, ситуация на «горячих» точках выглядит иначе. Такого мнения придерживаются жители «серой зоны» ДНР и ЛНР. Люди страдают от серьезной бомбежки со стороны Украины. В районе населенных пунктов ведется атака с применением оружия разного калибра:120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции более дальних поселений, жители обескуражены поведением страны в которой «демократия и права людей» на особом контроле.