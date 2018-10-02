Вчера, 20:51

Протест связан с принятием новых поправок в регламенте, которые делают высший законодательный орган государства почти неприкосновенным.

Известно, что в Армении протестующие окружили здание парламента, находящееся в Ереване. Главой протеста оказался Никол Пашинян, который является премьер-министром. Пашинян обратился ко всем своим сторонникам с просьбой собраться у парламента.

В данный момент протестующие перекрыли все входы и выходы из здания. Никол Пашинян же объявил, что ему срочно нужно отлучиться в свой кабинет, но он пообещал вернуться.

Сама же поправка из-за которой начался протест заключается в том, что новый законопроект позволяет заблокировать роспуск высшего законодательного органа. Жителям Армении такой ход со стороны властей, естественно, не понравился . Ведь благодаря такому законопроекту, который выгоден исключительно членам законодательного органа, политики будут практически неприкосновенны.