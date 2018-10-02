Раздутый скандал вокруг виллы Дмитрия Киселева в Крыму с треском лопнул

Вчера, 17:59

Информация крымского общественного активиста, считающего себя «борцом за справедливость» Владимира Мазурина, о том, что его критическая статья в местной газете стала поводом для снятия тиража и увольнения замредактора, оказалась ложной.

Таким образом, раздутый скандал вокруг виллы гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, с треском лопнул. Как заявил редактор газеты «Город 24» Максим Онищенко, тираж был действительно изъят, но не из-за материала Мазурина, который, кстати, касался проблем строительства в условиях горного ландшафта, а потому, что была обнаружена некорректная реклама. Заместитель редактора уволена не была, а продолжает работать в прежней должности.

Как сообщают жители Крыма, знакомые с деятельностью Мазурина, он является весьма странной и скандальной личностью. Не будучи строителем и дорожником, Мазурии постоянно критикует строительства и «неправильную» укладку асфальта. Не имея медицинского образования, активист пытается открыть медицинский центр. Ранее, он заявлял, что дом Киселева стоит не менее 200 миллионов рублей. Главред информационного агентства намерен подать на Мазурина в суд.