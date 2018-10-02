Вчера, 17:44

Новый сюрприз из Вашингтона преподнесла посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, сделав беспрецедентное заявление по поводу России.

В США угрожают уничтожать российские ракеты, которые, по мнению американских военных экспертов, нарушают основную статью Договора о запрещении оружия малой и средней дальности. Бейли-Хатчинсон настаивает на версии, что Москва не прекращала создание запрещенных ракет, а, наоборот, в последние годы активизировала их разработку, выпуск и испытания на военных полигонах. Дипломат озвучила намерения Вашингтона уничтожать ракеты, стоящие на вооружении армии России.

Это не первая попытка США и НАТО обвинить Россию в несоблюдении международного договора. Ранее Кремль уже отрицал создание запрещенных ракет. Однако Североатлантический альянс продолжает нагнетать обстановку и старается привлечь внимание мирового сообщества к очередной угрозе со стороны Москвы. Напомним, Договор был подписан в 1988 году и стараниями Горбачева на территории СССР были уничтожены все пусковые комплексы и ракеты.