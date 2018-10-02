Британский журналист рассказал о компромате Скрипаля на Патрушева

Вчера, 17:37

СМИ предполагают, что данная информация могла послужить причиной попытки убийства семьи Скрипалей.

Британский журналист Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона» рассказал о предполагаемом компромате, имевшемся у Сергея Скрипаля на бывшего главу ФСБ и приближенного к Владимиру Путину человека, Николая Патрушева. Сообщается, что экс-агент ГРУ рассказал представителю британских СМИ о коррупционной схеме, которая имела место в 1990-х годах. Информация о взяточниках, находящихся на высоких постах, была достаточно деликатной темой в это время и один морской офицер, пойманный на передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в госпитале в 2004 году.

Его смерть считается гибелью при неизвестных обстоятельствах, хотя его несколько пальцев были отрезаны, что многие считают опасным предупреждением.

СМИ предполагают, что именно из-за этой информации была предпринята попытка отравить Сергея Скрипаля, чтобы он не смог больше ничего рассказать ни журналистам, ни даже своим знакомым. Впрочем, это мероприятие не увенчалось успехом и на данный момент раскрывается все больше подробностей деятельности бывшего сотрудника ГРУ, чего отравители бы явно не хотели.