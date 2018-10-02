«Непродуманное решение»: Лукашенко отменил запрет на ночную продажу алкоголя

Вчера, 17:00

Ранее горисполком Минска с 1 октября ввел ограничение на реализацию спиртных напитков, которые нельзя было приобрести с 23:00 по 7:00.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что запрет на ночную продажу алкоголя – это «непродуманное решение», которое может не способствовать популяризации здорового образа жизни и остановить пьянство среди населения, а вызвать обратный эффект.

По словам Лукашенко, такой запрет может спровоцировать рост контрафактной продукции, теневого рынка и появлению криминальной сферы на этой почве. Учитывая способность населения выкручиваться из любой ситуации, запрет на продажу породит нелегальные точки, и увеличит количество преступлений из-за некачественной продукции.