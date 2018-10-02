Баданин: Елена Малышева могла получить тендер в подарок за агитацию Собянина

Вчера, 17:08

По мнению журналиста, телеведущая использовала нечестный метод конкуренции в тендере, который выиграла ее компания «Здоровье-инфо».

Журналист Роман Баданин предполагает, что ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева могла получить тендер, который оценивается в 47 млн рублей, в подарок за агитацию Сергея Собянина. К слову, компания Малышевой, которая будет разрабатывать «инновационные методики для лечения гипертонии», «Здоровье-инфо», оформлено на саму телеведущую и ее двух сыновей.

К слову, в неискренности Малышевой уверены многие: она, по мнению Баданина, хвалила уровень медуслуг по полису ОМС в Москве, в то время как очереди из государственных больниц, которые могут затягиваться месяцами, никуда не исчезли, сократилось только время приема. На предвыборную агитацию Собянина, по данным источника, ушло около 300 млн долларов, часть которой якобы «перепала» Малышевой с другими отечественными звездами.

Стоит отметить, что Елена Малышева имеет защищенную диссертацию по кардиологии, но при этом она никогда не работала по специальности. Многие пользователи в Сети также резко отзываются о телеведущей, считая, что она распространяет антинаучные убеждения, и вводит население России в заблуждение практически в каждом выпуске.

Неизвестно, имеет ли отношение участие в предвыборной кампании мэра Москвы Елены Малышевой с выигранным тендером. Но назвать ее медиком-профессионалом, фирма которой ранее не получала контрактов от мэрии столицы, наталкивает на определенные рассуждения.