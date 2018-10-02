Экс-глава британской разведки: Мы привели Путина к власти и укрепили его репутацию

Вчера, 18:22

Сенсационное заявление сделал бывший руководитель М16 Ричард Дирлав, занимавший этот пост пять лет, начиная с 1999 года.

Экс-глава британской разведки в ходе ежегодной книжной ярмарки сообщил, что они, то есть всесильная спецслужба, привели Владимира Путина к власти и укрепили его международную репутацию.

По словам Дирлава, именно он посоветовал тогдашнему премьер-министру Тони Блэру посетить Санкт-Петербург, чтобы посмотреть с Путиным в Мариинке оперу «Война и Мир». Об этом Дирлава, якобы, попросил некий сотрудник КГБ.

Премьер послушался главу разведки и поехал в Северную столицу. Такова странная версия Дирлава, которой ему удалось удивить международных экспертов и общественность.

Однако, по словам политического обозревателя Александра Некрасова, долгие годы работающего в Лондоне и хорошо знающего ситуации изнутри, все было несколько не так. Как оказалось, Дирлав не зря приехал на книжную ярмарку, потому как и сам не чужд литературных амбиций. Он под псевдонимом пишет детективные романы.

Видно у бывшего главного разведчика события давно минувших лет творчески преобразились. Хотя при этом, Некрасов не отрицает, что встреча Путина и Блэра в 2000 году была плодотворной и британский премьер вернулся в Лондон с хорошими впечатлениями. Через три года, благодаря первой встрече была создана крупная совместная нефтяная компания в России. Правда, затем, началось охлаждение в отношениях Британии и России.