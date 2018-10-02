«Честь имею, но потерял мотивацию»: Мэр Владивостока добровольно уходит в отставку

Вчера, 14:51

Виталий Веркеенко менее чем через год после своего избрания, покидает должность, которую он с самого начала называл «расстрельной».

Мэр Владивостока добровольно уходит в отставку, по крайней мере, так сообщает его пресс-служба. В своем заявлении об уходе Веркеенко сообщил, что «потерял мотивацию», а также, начертал поверх текста синим маркером: «Честь имею». Однако источники предполагают, скоропалительная отставка может быть связана с несколькими скандалами. Например, «мусорное дело», когда после закрытия мусоросжигательного предприятия, мэр личным распоряжением запретил вывозить 400 тонн отходов на полигон. Веркеенко закрыл завод по настоянию экологов, однако жители города заявили, что лучше дым от сжигания мусора, чем вонь от свалки.

После того, как Веркеенко был единогласно выбран депутатами городской Думы на должность главы администрации Владивостока, он публично пообещал упразднить тенденцию постоянных скандалов, связанных с деятельностью предыдущих мэров. До назначения на должность Веркеенко был крупным предпринимателем, что заставило говорить о его потенциальной неподверженности коррупции. Новый мэр даже призвал горожан сообщать на условиях анонимности о фактах вымогательства взяток чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. Большому количеству граждан понравилась инициатива мэра «стучать». Вообще, Веркеенко оказался человеком с большой фантазией. Чего стоит его идея сделать Владивосток «резиденцией бога Нептуна». Мэр сказал об этом совершенно серьезно и даже обещал направить заявку в Роспатент. Еще глава города обещал вернуть на улицы трамваи, чтобы очистить воздух. Все прожекты, которые менее чем за год родились в стенах кабинета градоначальника, так и остались без воплощения.