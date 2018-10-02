Сегодня, 12:50

Российский военно-промышленный комплекс продолжает оснащать армию новейшими видами вооружений, способными поражать живую силу и технику противника на больших расстояниях.

Ракеты «Атака» и «Вихрь» будут на вооружении нового боевого вертолета, который разрабатывается в конструкторских подразделениях «Миля» и «Камова». Скоростной летательный аппарат рассчитан на полет со скоростью до 400 километров в час в условиях ночного времени и нулевой видимости. Ракеты, которыми будет оснащен СБВ, могут поражать цели на расстоянии 14 километров.

Для наведения и точного прицеливания разрабатывается уникальная система, основанная на оптико-электронных технологиях. Министерство обороны Российской Федерации уже подписало долгосрочный контракт на поставки «Вертолетами России» новых боевых машин. Планируется, что через два года концепция скоростного боевого вертолета будет принята к дальнейшему техническому воплощению.