Угроза Планеты Х заставила Трампа создавать космические войска - конспиролог

Вчера, 15:21

Широко обсуждаемая версия о совместном отражении Россией и США атаки пришельцев с Нибиру имеет вполне конкретное и практическое подтверждение.

По мнению конспиролога Алекса Джонса, именно угроза Планеты Х заставила главу Белого дома Дональда Трампа срочно создавать космические войска. Конечно, когда в середине июня этого года президент США заявил о необходимости создания американских ВКС, он акцентировал внимание на отставании от России в милитаризации космоса.

Однако эксперты не могли не задаться вопросом, почему такое решение возникло почти сразу после того, как появилась информация о вхождении Нибиру в Солнечную систему. Конспирологи считают, что Трамп знает о планете-убийце намного больше, чем представители альтернативной науки. Иначе он не стал бы на грани экономического кризиса выделять Пентагону огромную сумму из государственного бюджета.

Также обращает на себя внимание спокойная реакция Кремля на, казалось бы, агрессивные планы Вашингтона в отношении России. Видимо, Владимир Путин также хорошо осведомлен об угрозе вторжения со стороны представителей инопланетной цивилизации. Конспиролог настаивает на версии, что лидеры двух государств во время встречи в Хельсинки всесторонне обсудили эту тему за закрытыми дверями.

Россия в течение всего лета и начала осени проводила испытания новых видов вооружений. В первую очередь, это касается ракет класса земля-воздух и воздух-воздух. Российские Военно-космические силы готовятся к отражению атаки пришельцев.