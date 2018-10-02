Россию подозревают в создании ракеты, способной убивать спутники

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Американские специалисты выдвинули предположение, что российские специалисты готовят выпуск новой ракеты-убийцы, аналогов которой нет в мире. Она будет способна уничтожать спутники противника, которые находятся на орбите.

В США постоянно подозревают Россию в создании нового оружия, на данный момент там вспомнили еще о разработке времен Советского Союза – ракеты, которая имеет возможность сбивать спутники противника прямо на орбите. Журналисты американского издания Aviation Week & Space Technology посвятили данной проблеме целую статью, в которой сообщили, что в сентябре текущего года в Подмосковье уже проходили первые испытания такой ракеты. Известно даже, что установлена она была на самолет-перехватчик МиГ-31.

Извечные оппоненты России уверены в том, что данная разработка уходит корнями еще в 1984 год и относится к противоспутниковой системе «Контакт». Максимальная скорость ее полета составляет 2,2 Махов, а цели, которые она с легкостью поражает, могут быть расположены на высоте в 22 километра.

Напомним, что летом текущего года сообщалось, что в РФ идет работа по созданию новейшего самолета, который будет способен выводить из строя военные спутники. После проведения полевых испытаний оно должно заменить Ил-22ПП «Порубщик». Также еще в 2017 году прошли успешные испытания нового спутника, который может осматривать орбитальные аппараты, а также снимать их с орбиты.

Известно также, что разработкой противоспутникового оружия занимаются и китайские специалисты. Еще в январе 2007 года китайцы успешно сбили спутник FY-1C, находящийся на полярной орбите высотой 865 километров, прямым попаданием специальной противоспутниковой ракеты. В США собственное противоспутниковое оружие разрабатывается с 1980-х годов.