Вчера, 23:02

Молодой человек уверен, что под псевдонимом Боширова скрывается его знакомый по военной части Чепига.

Бывший сослуживец «Руслана Боширова» по военной части сообщил прессе, что узнал в нем старого знакомого Анатолия Чепигу. Мужчина рассказал журналистам, что увидев на телеэкране коллегу, сразу же понял, кто это по голосу.



«Боширов, с которым разговаривала Симоньян, - это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова - это голос Толи», - считает молодой человек.

Впрочем, другие сослуживцы воздержались от каких-либо утверждений, так как, по их мнению, Руслан не совсем похож на их знакомого по военной части.Также молодой человек, дававший интервью, рассказал о том, что у Чепиги были большие связи и тот спокойно добился направления в Хабаровск от влиятельного родственника из администрации этого города. По словам сослуживца, с Анатолием вел себя подчеркнуто вежливо даже начальник их подразделения, из-за боязни попасть под раздачу после возможной жалобы на него Чепиги. При этом некоторые сослуживцы говорили о том, что Анатолий достаточно усердно учился, но был силен лишь в теории. В полевых условиях от него было мало толку.Руслан Боширов, предполагаемый Анатолий Чепига, подозревается британской полицией в содействии преступлению, связанному с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери. Он и его друг Александр Петров обвиняются в данном преступлении, но пока прямых улик или подтверждений этому факту найдено не было.