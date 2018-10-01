Трамп рассказал, что никогда в жизни не пил пиво

Вчера, 22:46

Недавно прошла пресс-конференция относительно обвинений против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, во время которой и была затронута тема алкоголя.

Именно на этой пресс-конференции президент США Дональд Трамп и признался, что никогда в жизни не употреблял алкоголь, в том числе и пиво. Трамп сказал, что он не считает алкоголь чем-то стоящим внимания и, что если бы он все таки его употреблял, то стал бы намного более плохим человеком.

Сама же тема об алкоголе зашла из-за того, что кандидат в верховные судьи США слишком любит пить пиво, что и стало одной из причин для обвинений.

Нельзя утверждать точно, сказал ли Дональд Трамп правду или же немного все приукрасил. Все таки, он является президентом США и должен поддерживать свой имидж, в чем и помогает легенда о том, что он никогда не употреблял алкоголь.