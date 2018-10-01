Опубликовано видео, как Су-27 пролетает над украинским судном

Вчера, 20:51

1 октября на странице ВМС Украины в социальной сети Facebook опубликовано видео, которое якобы показывает провокацию со стороны Российской Федерации.

На видео показано, как российский истребитель пролетает над украинским судном. Известно, что истребитель представляет собою модель Су-27. О том, что истребитель принадлежит России, написано в самом посте ВМС Украины.

Известно, что судно принимало участие в стратегических учениях «Казацкая воля-2018», которые проходили в конце сентября.

Многие комментаторы высказываются по поводу данного происшествия пытаясь шутить на политические темы, однако среди них попадаются и интересные комментарии. Так, один из комментаторов предположил, что на самом деле это был Су-27УБ ВВС Украины.