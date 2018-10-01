Вчера, 20:31

Один из предполагаемых преступников, связанных с инцидентом в Солсбери, причастен к транспортировке бывшего президента Украины на территорию России с охваченного волнениями государства.

Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев сообщил, что на самом деле Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига, предполагаемый «отравитель Скрипаля» вывозил из Украины в Россию бывшего президента Виктора Януковича. Сам Канев был вынужден покинуть родную страну из-за того, что знал слишком много и опасался уголовного преследования.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию», - рассказал бывший российский журналист.

Именно за это, по его словам, будущий отравитель получил звание Героя России после того, как Янукович был успешно транспортирован из охваченной волнениями Украины.

СМИ в очередной раз удивляет читателей новыми фактами о предполагаемых злоумышленниках. Однако, пока прямых доказательств того, что именно Боширов-Чепига и Петров причастны к преступлению в Солсбери, нет. Наоборот, многие пытаются всячески оправдать несчастных, на которых были повешены все обвинения в страшном злодеянии.