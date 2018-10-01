Вчера, 20:18

Известно, что в Казахстан уже прибыли военнослужащие из Таджикистана на проведение учений. Также сообщается, что в учениях примут участие более 12 тысяч разведчиков.

В Казахстане начались военные учения «Поиск-2018», в связи с которыми разведчики из различный частей и подразделений будут обучаться ведению боя и разведки.

Сообщается, что принимать участие в учениях будут разведчики из Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России.

В учениях будут задействованы около пятиста единиц техники и, даже авиационная техника.

При учениях используются два учебных центра и семь полигонов.

Напомним, что на впервые на учениях была задействована новейшая техника ВДВ Российской Федерации, а также в России начались военные учения на случай возникновения агрессии извне.